Bestuurder uit Heusden-Zolder nam drugs en reed rond ondanks levenslang rijverbod

Tijdens afgelopen weekend heeft de politie 565 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed: 10 bestuurders hadden te veel gedronken en 3 bestuurders hadden drugs gebruikt. De controles waren op de Maastrichtersteenweg in Riemst, de Maastrichterstraat in Bilzen en de Bilzersteenweg in Hoeselt. Een 39-jarige man uit Heusden-Zolder reed rond met een levenslang rijverbod. Hij had cannabis en amfetamines gebruikt. In zijn auto lagen nog cannabis en speed. De auto die hij had geleend van een kennis werd getakeld. Tien foutparkeerders kregen vorig weekend een GAS-boete.

maw