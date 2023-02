Controle in Zonhoven: gedrogeerde bestuurder behaalde nooit een rijbewijs

Bij alcohol- en drugscontroles in Zonhoven zijn afgelopen weekend twee bestuurders betrapt die onder invloed van drugs reden. Een van hen had zelfs nooit een rijbewijs behaald. Zijn voertuig was niet verzekerd en ook niet ingeschreven. Twee bestuurders hadden te veel gedronken. Een auto met een geschrapte nummerplaat werd bestuurd door een persoon die zowel alcohol als drugs had genomen. De auto werd in beslag genomen. In Hasselt heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die door het rood was gereden. De persoon had gedronken.

maw