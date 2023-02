Thierry Neuville tevreden met derde plaats in Rally van Zweden: “Uitstekend weekend voor ons team”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) eindigden zondag als derde in de Rally van Zweden. Voor het Belgische duo is het hun tweede podium in evenveel wedstrijden. In de WK-tussenstand staat Neuville op de derde plaats.

Teammanager Cyril Abiteboul gaf achteraf toe dat alles in het werk werd gesteld om Neuville de tweede plaats te bezorgen, maar dat het uiteindelijk was mislukt. Hij was wel tevreden met de tweede en derde plaats van zijn rijders. Voor Neuville was het zijn 50e WK-podium in loondienst bij Hyundai.

Thierry Neuville sukkelde donderdagochtend met de naweeën van een griep. Op vrijdag beleefde hij als tweede op de baan een moeilijke dag. Zaterdag kwam de Belg er helemaal door en ook op zondag kwam hij sterk voor de dag. In totaal won hij in Zweden vijf klassementsritten. “Na een moeilijke vrijdag, waarin we een van de eersten op de weg waren, had ik dit geweldige resultaat niet verwacht”, zei Neuville achteraf. “De voorbereiding op deze wedstrijd werd grondig verstoord. Omdat ik ziek was, werd er zelfs een testdag geschrapt. Het is dan eigenlijk ongelofelijk dat ik hier nog als derde eindig. Als team hebben we een sterke rally gereden. Zowel Craig Breen, Esapekka Lappi als ikzelf. Craig eindigt als tweede, Esapekka wint de powerstage en wij eindigen als derde. Het was een uitstekend weekend voor ons.”

© TT News Agency via REUTERS

En toch had het er nog beter kunnen uitzien voor Thierry Neuville. De Belg won de voorlaatste klassementsrit waarna het team drie doelen stelde: Lappi in positie brengen om de powerstage te winnen, een dubbele podiumplaats veiligstellen en Neuville zijn ambitie voor de rijderstitel kracht bijzetten door hem tweede te laten worden. Hyundai Motorsport speelde het tactisch. Breen was één minuut te laat bij de tijdscontrole van de laatste klassementsrit, kreeg tien seconden straftijd waardoor Neuville opschoof naar de tweede plaats. Alles werd doorgesproken met de rijders. Uiteindelijk eindigde Breen, na een fout van Neuville tijdens de powerstage, toch als tweede.

“De kans deed zich voor om via een tactische ingreep Thierry Neuville in de stand één plaats te laten opschuiven”, zegt Cyril Abiteboul. “Maar uiteindelijk liep het niet als gepland en dus moeten we ons daarbij neerleggen. Als team houden we er een goed gevoel aan over en dat zorgt voor een lach bij iedereen, ook bij Thierry Neuville die een fantastische comeback maakte. Hij begon met een achterstand aan de rally en eindigde alsnog op het podium.”