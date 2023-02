Drie inbraken in Tessenderlo

In Tessenderlo is vorig weekend op drie plaatsen ingebroken. In Schoterheide is een inbreker vrijdagavond binnengeraakt in een huis. Er zou niets zijn gestolen. In de Begijnenwinning werd die avond wel een buit gemaakt bij een inbraak. Daar verdwenen geld, juwelen, parfum en schoenen. In de Engsbergseweg is niet geweten wat er werd gestolen bij een inbraak in een huis.

maw