Vrouw krijgt melding op gsm van inbraak in huis in Maaseik

In de P. Breughelstraat is ingebroken in een huis. De bewoonster die niet thuis was, kreeg zaterdag rond 16.15 uur een melding op haar gsm van de camera dat er beweging is in de woning. Haar huis bleek inderdaad doorzocht en er werden juwelen gestolen. Politie Maasland doet verder onderzoek van de camerabeelden.

maw