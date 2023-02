Hechtel-Eksel/Kirikhan

Meer dan 28.000 doden zijn er al geteld, na de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Zondagmiddag is B-Fast gestart met de bouw van het veldhospitaal in het Turkse Kirikhan. “Elke ramp is anders”, zegt Gunter Thijs (52) uit Hechtel-Eksel, spoedverpleegkundige bij B-Fast.