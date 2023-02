Isaac Kimeli is de beste in CrossCup van Diest: “Het plan was om niet te veel energie te verspillen”

Isaac Kimeli was zondag baas tijdens de CrossCup in Diest. Na afloop gaf hij toe dat hij zich bewust niet al te moe maakte. “Het plan was om niet te veel energie te verspillen”, klonk het.

Kimeli bleef tot in de slotronde bij Guilllaume Grimard om het pleit uiteindelijk met één versnelling te beslechten. “Ik loop de crossen als training, omdat het een beetje saai is om een hele winter alleen maar te kunnen trainen”, zei Kimeli nadien. “Rustig aan doen en niet te veel energie verspillen: dat was het plan vandaag. Als ik vandaag in het rood ga, moet ik een paar dagen recupereren. Terwijl ik nu gewoon meteen kan doortrainen vanaf morgen.”

Hoewel hij het makkelijk haalde, zag Kimeli wel een Grimard in topvorm. “Hij was wel sterk. Heel sterk”, klonk het over zijn dichtste belager. “Hij ademde bijna niet, maar ik rekende er wel op dat ik in de laatste ronde afstand zou kunnen nemen.”

De focus van Kimeli ligt op de zomer. “In april wil ik mij op het BK 10.000 meter plaatsen voor het WK”, wist hij te vertellen. “Maar het zou nog altijd heel mooi zijn om binnen twee weken Belgisch kampioen veldlopen te worden.” Ook John Heymans, die zes dagen later aan de bak moet op het EK indoor in Istanboel, overweegt deelname in Brussel op 26 februari. “Het lijkt me niet ideaal voor zijn EK, maar als hij er zich goed bij voelt, is hij zeker welkom. Het kan een mooi duel worden”, besloot Kimeli. (belga)