“Hij stopte een penalty en zakte nadien in elkaar”: spelersgroep onthutst na plotse overlijden van doelman Arne (25)

Sint-Eloois-Winkel

Zaterdagavond overleed Ledegemnaar Arne Espeel op het voetbalveld van tweedeprovincialer Winkel Sport B. De 25-jarige doelman sprong al juichend recht nadat hij net een strafschop had gestopt, maar zakte meteen daarna in elkaar. Omstanders en de toegesnelde MUG probeerden de jongeman te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. Arne werd later in het ziekenhuis dood verklaard. De verslagenheid bij de spelers en zijn familie is bijzonder groot.