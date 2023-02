Lisa Rooms wint lange cross in Diest na beklijvend duel: “Hopelijk heb ik op BK Wout van Aert-benen”

Lisa Rooms was zondag de beste bij de CrossCup in Diest. Het doet dromen van de Belgische veldlooptitel binnen twee weken in Brussel. “Hopelijk heb ik op het BK Wout van Aert-benen”, zegt de Oost-Vlaamse.

In Diest vocht Rooms een spannend duel uit met Chloé Herbiet, maar in de slotronde nam ze al bij al makkelijk afstand. “In de laatste ronde ben ik altijd sterk, dus daar vertrouwde ik op”, zei Rooms na afloop. “Ik had de hele tijd het gevoel dat ik de wedstrijd onder controle had.”

Rooms is aan haar beste winterseizoen tot op heden bezig. “Het loopt schitterend”, vindt ze zelf ook. “Ik ben de stappen aan het zetten die ik wil zetten deze winter, en daar ben ik heel blij mee.” De Belgische titel binnen twee weken als kers op de taart? “Het BK is zeker nog belangrijker van vandaag”, benadrukt ze. “Het is een supermooi parcours in Laken en een Belgische veldlooptitel staat heel hoog op mijn verlanglijstje. Ik denk wel dat Chloé daar in het voordeel is op de heuvels, omdat ze veel lichter is. Laat mij er dan maar op vertrouwen dat mijn conditie nog net iets beter is dan de hare, en hopelijk heb ik Wout van Aert-benen. Die geraakt ook de heuvels over.” (belga)