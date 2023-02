Tweede Turkse voetbalclub trekt zich terug uit competitie na zware aardbeving

Na Hatayspor heeft ook Gaziantep FK zich teruggetrokken uit de Turkse voetbalcompetitie als gevolg van de aardbevingen van begin deze week. De club Gaziantep komt uit het zuidoosten van het land, dat zwaar is getroffen door de aardbevingen. Die hebben in Turkije al aan zeker 29.605 mensen het leven gekost. In Syrië bedraagt de balans voorlopig 3.775 slachtoffers.

“Na een dergelijke ramp kunnen we niet eens over voetbal praten”, staat zondag in een verklaring op de website van Gaziantep, dat in de hoogste afdeling (Süper Lig) op de tiende plaats staat. Met middenvelder Muhammed Mert (28), een voormalig jeugdspeler van Genk die in Hasselt werd geboren, telt het team een Belg in de rangen. Hij kwam dit seizoen drie keer in actie.

“Het is voor onze club niet mogelijk om onder deze omstandigheden onze sportieve activiteiten voort te zetten”, klinkt het. Gaziantep was ook nog actief in het Turkse bekertoernooi, maar heeft zich daar eveneens uit teruggetrokken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder deze week besloot Hatayspor, de nummer 14 in het klassement, zich al terug te trekken. Die club komt uit de provincie Hatay, die zwaar getroffen is door de aardbevingen. De Ghanese voetballer Christian Atsu van Hatayspor is nog steeds niet gevonden. Hij zou onder het puin liggen, net als de technisch directeur van de club.

Ook andere clubs uit het aardbevingsgebied die op een lager niveau spelen, hebben zich teruggetrokken uit de lopende competitie. Zij mogen volgend seizoen allemaal weer op hetzelfde niveau beginnen. De Turkse voetbalbond heeft enkele regels tijdelijk versoepeld, zodat spelers van clubs die zich hebben teruggetrokken het seizoen kunnen afmaken bij een andere ploeg.

De Turkse competitie ligt voorlopig stil. Het is de bedoeling dat begin maart weer gevoetbald gaat worden.