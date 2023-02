Alweer prijs voor Soudal-Quick-Step: nieuwkomer Casper Pedersen wint Figueira Champions Classic

Casper Pedersen (Soudal-Quick Step) heeft de Figueira Champions Classic (Por/1.1.) op zijn naam gebracht. De 26-jarige Deen maakte deel uit van een kopgroep van veertien en haalde het na 190 km in Figueira da Foz in de sprint voor Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) en Marijn Van Den Berg (EF Pro Cycling)

De Figueira Champions Classic is een nieuwe wedstrijd op de kalender en kon op de belangstelling rekenen van heel wat topploegen die enkele dagen later ook aan de Ronde van de Algarve deelnemen.

Met Soudal-Quick Step, Intermarché-Circus-Wanty, Alpecin-Deceuninck kwamen drie Belgische World Tourteams aan de start, voorts waren ook Team DSM, EF Pro Cycling en Trek-Segafredo van de partij.

Na een aantrekkelijke wedstrijd bleven veertien renners over in de finale. Soudal-Quick Step met drie renners, onder wie onze landgenoot Ilan Van Wilder, Intermarché-Circus-Wanty met drie, bij wie de Belgen Kobe Goossens en Rune Herregodts en EF Pro Cycling had zelfs vier ijzers in het vuur. Voorts nog Natnael Tesfatsion en Mathias Vacek voor Trek-Segafredo en enkelingen Nicola Conci van Alpecin-Deceuninck en Kevin Vermaerke voor Team DSM.

Conci wilde de vlakke finale niet afwachten en viel aan op het laatste klimmetje van de dag, maar Ilan Van Wilder speelde het ploegenspel en dichtte het gaatje. Het viel weer stil en we stevenden af op een sprint.

Met een late uitval zette Ilan Van Wilder EF Pro Cycling aan het werk op 1 km en werd hun sprintvoorbereiding even verstoord. Een goede zet, want de roze ploeg mocht daarna niet aan het feest. Casper Pedersen (ex-DSM) mocht juichen, zijn eerste zege voor zijn nieuwe team.

