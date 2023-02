Halen

Een dag na de zware brand in doe-het-zelfzaak Vaes in Zelem (Halen) meet de familie de schade op. “Veertig jaar met hart en zien werken, is in vlammen opgegaan”, zegt medezaakvoerder Viktor Vaes. “Gelukkig raakte niemand gewond. Jammer genoeg hebben de zes hondjes van de buur wel het leven gelaten.”