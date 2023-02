Zandspecialist Laurens Sweeck klopt Lars van der Haar na spannende tweestrijd in Krawatencross Lille

Laurens Sweeck heeft de Krawatencross in Lille op zijn naam geschreven. Onze 29-jarige landgenoot vocht een lang duel uit met Lars van der Haar en nam pas in de laatste ronde afstand. Van der Haar werd dus tweede, Iserbyt vervolledigde het podium.

Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert aan de start in Lille, noch Tom Pidcock. Kansen dus, net zoals in Middelkerke op zaterdag, voor Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Lars van der Haar of Michael Vanthourenhout om de bloemen te grijpen.

Zaterdag was Iserbyt aan het feest, zondag moest hij na een mindere start enkele posities goedmaken op Lars van der Haar, Kevin Kuhn, Laurens Sweeck en Joris Nieuwenhuis, die wel goed uit de startblokken waren geschoten. Vanthourenhout zat nog verder, hij zou geen rol spelen om de dagzege.

Vooraan was het te doen en Lars van der Haar nam het initiatief. Sweeck volgde in zijn wiel. Het duo reed de tweede ronde in met zes seconden bonus op Kevin Kuhn. Eli Iserbyt keek al tegen 10 seconden aan. Maar Iserbyt gaf zich niet zomaar gewonnen en trok stevig door in de tweede ronde. Net wanneer hij de aansluiting zou maken, reed de West-Vlaming zich evenwel vast in het zand en viel hij terug van plek drie naar plek zeven.

Geen koppositie dus voor Iserbyt, het duo Van der Haar/Sweeck dook de derde ronde in met tien seconden bonus op Pim Ronhaar die intussen weggereden was bij de andere achtervolgers, een groepje met Iserbyt gaf al 20 seconden prijs. Sweeck en Van der Haar bestookten elkaar om de beurt, maar wegrijden lukte niet. In de voorlaatste ronde had Van der Haar even een klein gaatje na een schuiver van Sweeck in het zand, maar de renner van Crelan-Fristads vocht zich terug in het wiel van de Nederlander.

Samen doken ze de slotronde in en daarin maakte zandspecialist Sweeck het verschil. Hij sloeg een klein kloofje en snelde naar de zege, voor Van der Haar. Iserbyt toonde zich op het eind nog sterker dan Ronhaar en nam bezit van de derde plaats.

Top tien

1. Laurens Sweeck

2. Lars van der Haar (NED) +2”

3. Eli Iserbyt +23”

4. Michael Vanthourenhout +32”

5. Pim Ronhaar (NED) +32’

6. Niels Vandeputte +55”

7. Felipe Orts Lloret (SPA) +55”

8. Joris Nieuwenhuis (NED) +55”

9. Ryan Kamp (NED) +1’05”

10. Daan Soete +1’10”