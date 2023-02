Op bezoek in Orania, het dorp waarvan Vlaams Belang de mond vol heeft: “Wij knappen ons vuile werk zelf op”

“Als een kind geen ijsjes op straat kan verkopen in een bepaalde buurt, is het geen goede plaats om een gezin te stichten. In Orania kan dat in ieder geval wel. Waar is het bij ons fout gelopen?”, schreef Dries Van Langenhove begin januari op Telegram. Hij deed dat in de nasleep van de moord op het 11-jarige meisje Firdaous bij een vete in het Antwerpse drugsmilieu. Een zoveelste controverse rond Van Langenhove ontvouwde zich, want Orania, was dat niet dat Zuid-Afrikaanse ‘whites only-dorpje’ waar Apartheid nooit afgeschaft was? We reisden zelf naar het veelbesproken plaatsje van drieduizend inwoners en namen de proef op de som.