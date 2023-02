Emilie Vansteenkiste (21) is de nieuwe Miss België: “Ik zou mama het haar zo graag willen vertellen”

Ze kan maar niet stoppen met glimlachen, en geef haar eens ongelijk. Emilie Vansteenkiste (21) heeft een kinderdroom waargemaakt: ze is Miss België. Haar eerste opdracht heeft ze al achter de rug: de traditionele fotoshoot met het kroontje in bad. En haar winst dankt ze mee aan haar mama, die haar inschreef toen ze helaas al wist dat ze niet meer zou genezen van pancreaskanker. Ze overleed vorig jaar. “Ik draag haar as in een kettinkje, zodat ik haar altijd dichtbij mij heb.”