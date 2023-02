Laurens Bergé schaatst op WK junioren tweede Belgische record

Laurens Bergé heeft tijdens de wereldkampioenschappen schaatsen voor junioren in het Duitse Inzell het Belgische record op de 1000 meter aangescherpt tot 1:13.76. Vrijdag had hij al het jeugdrecord op de 500 meter op 37.15 gebracht.

De 1000-metertijd leverde Bergé de 28e plaats in een veld van 53 schaatsers op. De Amerikaan Jordan Stolz won in 1:08.26. De schaatser uit Tienen moest het trouwens doen zonder bondscoach Manon Spruit, die was geveld door corona.

Bergé boekte dit seizoen grote vooruitgang. Vorige maand bracht hij grotendeels door met een zelf bekostigd trainingskamp in Inzell. (belga)