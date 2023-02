Superwoman! Wereldkampioene Fem van Empel geeft haar nieuwe regenboogtrui glans met winst in Lille na spannend duel met Ceylin del Carmen Alvarado

De Krawatencross is kolfje naar de hand van kersvers wereldkampioene Fem van Empel geworden. De Nederlandse won in het Lilse zand met overmacht de voorlaatste manche van de X20 Badkamers Trofee. Met haar overwinning verstevigt ze haar leidersplaats in het klassement.

De voorlaatste manche van de X20 Badkamers Trofee kreeg met de komst van de nieuwe wereldkampioene wat extra glans. Fem van Empel keerde terug uit vakantie om toch nog haar regenboogtrui wat te showen. Balen voor Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado, die op de afwezigheid van hun landgenote hadden gerekend en zo hun zinnen hadden gezet op het klassement. Maar nu was leidster Fem van Empel gewoon ook van de partij, mét gloednieuwe fiets en outfit.

Echt goed was de wereldkampioene niet weg. Ze sukkelde met haar versnelling en belandde midden in het pak. Het duurde een halve ronde voor ze weer helemaal voorin kon verschijnen.

In het Lilse zand voelde Alvarado zich in haar sas. De winnares van zaterdag in Middelkerke ging stevig tekeer en legde Brand, Van Empel, Worst en Betsema op de rekker. Enkel Van Empel kon toch nog de oversteek maken en met z’n tweeën reden ze weg, maar Worst kwam in de derde ronde wel weer even aansluiten. Niet voor lang, want ze maakte een foutje in het zand en de twee waren gaan vliegen.

Wereldkampioenen onder elkaar

Wie niet meer terugkwam, was Denise Betsema. De Nederlandse is niet in vorm en werd voorbijgereden door onder meer Laura Verdonschot, die knap in vijfde stelling rondcrosste. De Belgische is aan een uitstekend seizoenseinde bezig want in Middelkerke werd ze ook al vijfde.

Van Empel en Alvarado gingen de slotronde in, maar die laatste hing tussen haar kader om de renster met de regenboogtrui te kunnen volgen. Maar de ex-wereldkampioene weigerde te plooien voor de huidige. In de lange powerstroken langs het water zette Van Empel de motor nog wat extra aan en reed toch weer wat extra meters weg en die kreeg Alvarado niet meer dicht.

Het verschil tussen de twee was minimaal in Lille, maar het was wel weer Van Empel die won. De eerste cross in haar nieuwe trui en meteen prijs. Zichtbaar zeer tevreden met een spectaculair zegegebaar à la Tom Pidock in Fayetteville, een verwijzing naar Superman. Met haar zege diept ze ook haar voorsprong in het X2O-klassement verder uit. Alvarado strandde op enkele seconden, Worst nam plek drie voor haar rekening.