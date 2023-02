Podium voor Thierry Neuville in Zweden

Na een felle inhaalrace wist Thierry Neuville in de Rally van Zweden beslag te leggen op een derde plaats.Toch liet de Oostkantonner een uitstekende kans liggen om punten goed te maken op titelrivaal Rovanperä. De zege in Zweden ging naar Ford-rijder Ott Tänak.

Met vier snelste tijden op zeven proeven was Thierry Neuville op zaterdag met voorsprong de snelste van het pak. In de tussenstand sprong hij van de zesde naar de derde plaats, en ging daarbij ook regerend wereldkampioen – en allicht ook groot titelrivaal – Kalle Rovanperä vooraf.

Hoewel de jonge Fin op zondagochtend nog even aanstalten maakte om de kloof met Neuville te dichten, reageerde de Hyundai-kopman gepast door nog een snelste tijd aan zijn conto toe te voegen. Beter nog: het gaf de Hyundai-teamleiding zelfs de gelegenheid om Craig Breen, tweede op dat moment, voor de start van de afsluitende Power Stage met opzet tien straftellen te laten oplopen. Zo klom Neuville zelfs naar de tweede plaats.

Neuville in actie in Zweden. — © AP

Lichtpuntjes

Maar in die Power Stage liep het mis voor Neuville: één gemist rempunt liet hem even in een sneeuwmuur glijden en een handvol seconden te verliezen. Zo finishte Breen uiteindelijk toch voor Neuville, en omdat Rovanperä in de Power Stage drie bonuspunten op zak wist te steken (tegenover nul voor Neuville) sluiten de twee kemphanen met een identieke puntenscore de Rally van Zweden af.

“Ik had bij die laatste proef wat schrik”, gaf Neuville achteraf toe. “En dus werd het ook geen goede tijd. Gisteren zat ik op dezelfde proef al een paar keer op de limiet, en wou er nu zeker voor zorgen dat ik er niet naast ging. Maar goed, een nieuwe podiumplaats is een degelijk resultaat.”

Ford-rijder Ott Tänak bleek de snelste in Zweden en wordt ook de nieuwe WK-leider. De Est heeft drie punten voorsprong op Rovanperä en negen op Neuville. Lichtpuntje: van op die derde plaats beschikt de Oostkantonner bij de openingsdag van de volgende WK-manche in Mexico wel over een betere startpositie.