Greet Minnen steekt elfde ITF-titel op zak

Greet Minnen (WTA 185) heeft zondag het ITF-toernooi in het Portugese Porto (hard/40.000 dollar) op haar naam geschreven. Het zevende reekshoofd versloeg in de finale de Kroatische Tara Wurth (WTA 189), het achtste reekshoofd.

Na 57 minuten stond de 6-2, 6-2 eindstand op het bord. Het was het eerste duel tussen de 25-jarige Minnen en de 20-jarige Wurth.

Voor Minnen is het de elfde ITF-titel uit haar carrière, de tweede dit seizoen. Eind januari was de Kempense de beste op het toernooi in het Engelse Sunderland (60.000 dollar). Kort daarvoor werd Minnen uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open.