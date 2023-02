Thomas De Gendt strooit met lof richting toptalent Arnaud De Lie: “Hij doet me denken aan een jonge Peter Sagan”

“Hij is nog zo speelt op de fiets, een beetje zoals Peter Sagan in zijn jonge dagen”, aldus De Gendt bij Cyclingnews. “Hij heeft nog ruimte om te verbeteren, want nu is het nog vooral plezier maken en aanvallen wanneer dat eigenlijk niet nodig is. Dat is leuk om te zien. Ik herinner me nog de Sagan bij Cannondale en Liquigas. Hij won toen een etappe in Parijs-Nice na een aanval op 3 km van de finish, ook al was hij de snelste. Hij viel aan omdat hij dat kon. Het is dus leuk dat Arnaud nog steeds die plezierfactor in zich heeft.”

“Bovendien is het indrukwekkend dat de Lie zijn mannetje staat in lastige sprints tegen renners als Mads Pedersen en in lastige koerse als de Ster van Bassèges”, klinkt het. En nu volgt dus een eerste stevig voorjaar. “Hij gaat veel leren en verbeteren dit jaar. Als hij over de bergjes geraakt tijdens Milaan-Sanremo, dan heeft hij een kans om te winnen. Maar Arnaud moet eerst wat aftasten in die koersen. Hij is nog zo jong, maar binnen een paar jaar zakt hij af naar daar met het doel om te winnen. Nu is het al top dat hij kleinere koersen wint, maar dus ook tegen toprenners als Pedersen en de manier waarop is indrukwekkend. Een goeie sprinter kan tien massasprints per jaar winnen, maar als hij ook die lastige aankomsten te baas kan… Dat is nog iets anders. Hij is klaar om een heel goeie renner te worden, waarschijnlijk zelfs een echter ster.”