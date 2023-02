Hugh Jackman pakt Ryan Reynolds terug met eigen plagerige foto in fitness: “Maar het is geen wedstrijd”

Reynolds deelde onlangs een foto uit de fitness waarop te zien is hoe hij zware gewichten aan het heffen was. “Ik train niet voor Deadpool”, schreef de Canadese acteur over de superheldenfilm die in 2024 uit moet komen. “Ik train om maandenlang met Hugh Jackman, die niet zo aardig is als iedereen denkt, door te brengen.”

Vrijdag deelde Jackman als reactie hierop een eigen foto uit de gym, waarop ook hij oefent met zware gewichten. “Hij is maar 46, ik ben ouder”, schrijft de 54-jarige Australiër in het bijschrift. “Maar het is geen wedstrijd.”

Reynolds en Jackman plagen elkaar al jarenlang online. In november 2024 zijn de twee samen te zien in de derde Deadpool-film. Reynolds speelt de gelijknamige superheld, Jackman pakt zijn rol als Wolverine weer op.