Baby na meer dan 140 uur van onder puin gehaald in Turkije

In de zwaar getroffen stad Hatay hebben reddingswerkers na meer dan 140 uur een baby van onder het puin kunnen halen. Op videobeelden is te zien hoe de hulpverleners zich een weg banen door een ingestort gebouw tot ze het gehuil van de baby horen. Na een voorzichtige reddingsactie konden ze het kindje in veiligheid brengen. Het werd onmiddellijk in een deken gewikkeld en met een luid applaus onthaald. De reddingswerkers vielen elkaar meteen in de armen toen bleek dat het kindje nog in leven was.

In dezelfde stad kon na 149 uur nog een 35-jarige man gered worden. Een Roemeense reddingsploeg wist de dertiger onder een ingestort appartementencomplex weg te halen nadat ze geluiden hadden opgevangen. (sgg)