Garage brandt uit in Boorsem

In de Wandelstraaat in Boorsem (Maasmechelen) is zondag om half twaalf brand uitgebroken in een vrijstaande garage van een tweewoonst.

© Jos Thomassen

De brandweer van Maasmechelen was snel ter plaatse en kon een oventemperatuur en een gasfles in veiligheid brengen. De auto van het gezin met drie kinderen stond buiten en dus niet in de garage. Het dak en de garagepoort gingen in de vlammen op. De huurders verwittigden de eigenaar van het huurhuis. “Er stond gelukkig niet veel in onze garage. Wij wonen hier al vijf jaar. Het is hier zo rustig en nu dit. Gelukkig sloeg de brand niet over op het huis”, aldus de bewoners. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon na een uur weer inrukken.