FUTSAL OVERZICHT: Hekkensluiter PIBO Belisia stilaan in vieze papieren

Amar Zouggaghi van FT Antwerpen verbroederde in sporthal Alverberg in Hasselt met KRC Genk-draaischijf Bilal El Khannous, die een shirtje voor hem bij had.

Na het eigen verlies tegen Herentals en de remontada van Malle tegen Châtelet zit hekkensluiter PIBO Belisia stilaan in vieze papieren bij de elite. De Kempenaars tellen met zes wedstrijden voor de boeg vier punten bonus en hebben een beter doelsaldo. Met een draw tegen Antwerpen en winst in Moeskroen verging het Hasselt en Eisden-Dorp stukken beter. In tweede nationale B is de situatie van Houthalen La Baracca – na de pandoering tegen KRC Genk Futsal - stilaan uitzichtloos, terwijl Meeuwen en Tongeren zich naast Ranst knokten. Komende week staan de twee Limburgers tegenover elkaar. In interprovinciale B liepen FALB Zutendaal en Thes-Ham in op Maasmechelen Turk, dat zich verslikte in Herk FC Futsal.