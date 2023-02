Premier De Croo pleit voor snelle opvang in de regio voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Premier Alexander De Croo pleit ervoor zo snel mogelijk opvang in de regio te organiseren voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. “We moeten daarover goede afspraken maken met Turkije”, zei de premier zondag in De Zevende Dag, “om te vermijden dat het bij ons breekt.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft de Dienst Vreemdelingenzaken opdracht gegeven de procedure te versnellen voor mensen die hun familie uit Turkije tijdelijk hier willen opvangen. Premier De Croo lichtte zondag toe dat het gaat om mensen die al hier zijn en nu gewoon niet terug kunnen omdat hun woonst er niet meer is, of om mensen die hier verblijfsrecht hebben en familie in Turkije in ons land willen opvangen.

Hoe lang die periode moet duren, zal afhangen van hoe snel de reconstructie kan gebeuren. “Dit gaat over een regio waar 5,5 miljoen mensen geen woning meer hebben”, aldus de eerste minister. “Wij moeten als Europese Unie en met de internationale gemeenschap kijken hoe we zo snel mogelijk opvang ter plaatse kunnen organiseren. De overgrote meerderheid van de vluchtelingen wil liefst in de regio blijven.”

Hij beseft dat het een regio is waar al veel Syrische vluchtelingen verblijven. De regio is al overbevraagd, “maar de EU is ook overbevraagd”, vindt de premier, die daarbij verwijst naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de reguliere vluchtelingenstroom en nu deze ramp. Hij pleit er daarom voor goede afspraken te maken met Turkije.