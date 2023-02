Net niet voor Van Gils en Vansevenant! Jesus Herrada net iets sneller in sprint bovenop slotklim in tweede etappe Ronde van Oman

De Spanjaard Jesus Herrada (Cofidis) heeft de macht gegrepen in de Ronde van Oman. Op een stevige slotklim in Qurayyat hield hij Maxime Van Gils (Lotto Dstny) en Diego Ulissi (UAE Team Emirates) af. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) viel net naast het podium. Herrada neemt met deze zege ook de leiderstrui over van Tim Merlier, die zaterdag de eerste etappe won en opdroeg aan zijn zoontje Jules.

Na een openingsetappe voor de sprinters, was het zondag andere koek in de Ronde van Oman. De tweede etappe was meteen een verraderlijke. Onderweg lagen weinig zware hindernissen op het traject, maar de finish in Qurayyat was wat anders. De aankomstboog lag bovenop een klim van 2.6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7.1 procent.

Zes renners kozen het hazenpad en daarbij ook één Belg: Luca Van Boven (Bingoal WB). Verder was het een bont gezelschap met een Japanner, een Noor, een Nederlander en twee Spanjaarden. Ze reden een mooie voorsprong bij mekaar, maar maakten nooit echt kans. De Nederlander Jeroen Meijers moest al snel afhaken. Met nog 28 kilometer te gaan zag Van Boven dat het wat te traag ging in de kopgroep en hij ging ten aanval. Enkel de Spanjaard Angel Fuentes kon nog mee.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het peloton had niemand minder dan Mark Cavendish zich op kop gezet. De Britse spurtbom besefte dat de slotklim te zwaar is voor zijn wat oudere knoken en offerde zijn kansen op. De twee voorin waren een vogel voor de kat en werden ingerekend op vlak voor de voet van de klim in Qurayyat.

Op de slotklim met stroken tot bijna elf procent ging het snoeihard, maar grote verschillen werden niet gemaakt. Het peloton decimeerde wel tot zo’n dertig renners en zij sprintten om de zege. Het was de Spanjaard Jesus Herrada die de sterkste was. Landgenoot Maxime Van Gils kwam net te kort en baalde met een tweede plaats, Mauri Vansevenant werd vierde.

Herrada wordt ook de nieuwe leider in het algemeen klassement, Van Gils volgt als tweede op 4 seconden en Vansevenant op 10 tellen. Van Gils mag maandag wel de witte trui aantrekken als beste jongere.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maxime Van Gils (tweede): “In de bergen zitten rendeert”

“De ploeg deed uitstekend werk vandaag”, vertelde Van Gils die verrast was dat hij niet derde maar tweede was geworden. “Herrada reed niet zoveel sneller, maar eens hij het kloofje had geraakte ik er niet meer bij. Ik had graag mijn handen in de lucht gestoken, maar tweede is al mooi.”

Zo vroeg in het seizoen geeft de jonge renner van Lotto Dstny al een mooi visitekaartje af. En dat heeft volgens hemzelf met een andere aanpak te maken: “Ik heb deze winter vaak in de bergen gezeten, in Grenoble. Ik voel dat ik daardoor nu veel beter bergop rijd dan vorig seizoen. Na deze koers ga ik terug naar daar om weer te trainen en voor te bereiden op de Strade Bianche.” Van Gils gooit het dit seizoen ook over een andere boeg: “Geen grote ronde dit jaar, ik zet alles op de eendagskoersen.”

Van Gils won vorig seizoen de Saudi Tour. — © AFP

Mauri Vansevenant (vierde): “Mijn ouders riepen wat ik moest doen”

“Zulke temperaturen kruipen in de kleren hoor”, pufte Vansevenant na zijn vierde plek. “Ik had de hele dag een goed gevoel, maar deze aankomst is net nog iets meer voor de punchers. De volgende dagen komen er nog kansen. Vandaag was Herrada gewoon de sterkste. We zaten allemaal op onze limiet.”

Zijn ouders waren ook naar Oman afgezakt en stonden Vansevenant aan te moedigen in de slotkilometer. “Ze gaven zelfs aanwijzingen wat ik moest doen: zeker niet te ver zitten. En ze hadden gelijk”, lachte de Belg van Soudal Quick-Step.