Nicky Degrendele naar halve finales keirin op EK na zege in herkansingen, Valerie Jenaer uitgeschakeld

Nicky Degrendele (26) heeft zich op het EK baanwielrennen geplaatst voor de halve finales. Ze was de beste in de herkansingen. Valerie Jenaer (27) werd nipt uitgeschakeld.

In de eerste ronde eindigde Nicky Degrendele derde in haar reeks, na wereldkampioene Lea Sophie Friedrich en de Britse Emma Finucane. Alleen de eerste twee gingen rechtstreeks door. Valerie Jenaer werd in haar reeks zesde.

In de herkansingen moesten ze opnieuw in de top-twee eindigen om alsnog door te gaan. Degrendele deed dat met brio door haar reeks te winnen. Voor Jenaer werd het net niet. Ze geraakte in haar reeks ingesloten, maar kwam er in de voorlaatste bocht tocht uit. Ze stormde naar voor maar kwam enkele centimeters te kort om voorbij de Spaanse Helena Casas te geraken. Het was voor Jenaer haar eerste keirin ooit op internationaal niveau.

De halve finales en eventuele finale worden deze namiddag afgewerkt.

Degrendele en Jenaer werden eerder op dit EK zesde in de teamsprint, samen met Elke Vanhoof.