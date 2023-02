IN BEELD. Voetbalref Viki De Cremer begeleidt haar eerste match op het hoogste niveau

Voetbalmatchen in goede banen leiden is niet langer een pure mannenzaak in de Belgische voetbalcompetitie. Zaterdag kwam met de 29-jarige Viki De Cremer een vrouwelijke ref in actie bij een voetbalmatch in de Belgische competitie. Nog niet als scheidsrechter, wel als vierde official bij het Challenger Pro League-duel tussen KSMK Deinze en RSCA Futures. Bekijk hieronder de beelden.