VIDEO. Met deze tips kan je een alternatieve, maar prachtige en goedkopere reis vinden

Moet het altijd een all-inclusivevakantie naar Spanje of Turkije zijn? Heb je al eens gedacht aan Roemenië, Albanië of aan couchsurfing of huizenruil? Wij helpen je met enkele tips vooruit om over het muurtje van de klassieke reisformules te kijken. Je kan wel eens aangenaam verrast raken. Niet enkel over de bestemming, ook over de prijs.

AVV en SH Vandaag om 03:00