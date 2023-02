NBA. Dallas verliest eerste keer met Irving, triple-double machine Jokic en LA Lakers verslaat kampioen Golden State zonder sterren

De Los Angeles Lakers hebben zaterdagavond in de NBA het prestigeduel tegen de Golden State Warriors gewonnen met 103-109. Door de afwezigheid van de geblesseerden LeBron James en Stephen Curry ontbraken in beide teams wel de grootste sterren. Bij Dallas was de terugkeer van Luka Doncic niet genoeg voor de zege.

Bij de Lakers was het uitkijken naar de terugkeer van D’Angelo Russell. Die ruilde deze week Minnesota voor de recordkampioen, waar hij eerder tussen 2015 en 2017 speelde. Met vijftien punten, zes assists en vijf rebounds toonde hij meteen zijn waarde voor de Californiërs. Teamgenoot Dennis Schröder werd topschutter bij de bezoekers met 26 punten. Kersvers topschutter aller tijden LeBron James miste zijn tweede duel op rij door een blessure aan de linkervoet.

Kampioen Golden State kon voor de derde opeenvolgende wedstrijd niet rekenen op Stephen Curry, out met een kwetsuur in het linkerbeen. In zijn afwezigheid was Jordan Poole de beste schutter met 29 punten.

De Lakers behaalden in San Francisco hun 26e zege van het seizoen (tegen 31 nederlagen) maar blijven op een teleurstellende dertiende plaats in de Western Conference hangen. De Warriors presteren als negende in het klassement eveneens onder de verwachtingen.

Terugkeer Doncic heeft averechts effect

De Denver Nuggets verstevigden hun eerste plaats in het Westen door met 105-119 te winnen van staartploeg Charlotte. Tweevoudig en regerend MVP Nikola Jokic schitterde andermaal met 30 punten, 16 rebounds en 10 assists, goed voor zijn twintigste triple-double van het seizoen.

De eerste nederlaag van Kyrie Irving bij Dallas Mavericks is ook een feit. Het Amerikaanse woelwater begon fantastisch bij zijn nieuwe ploeg na zijn trade door Brooklyn met drie zeges op rij, maar op het veld van Sacramento Kings moesten de Mavericks na overtime het onderspit delven met 133-128. Opvallend, want net nu keerde ster Luka Doncic terug in competitie. Irving en Doncic waren zichtbaar nog niet goed op elkaar afgesteld in hun eerste wedstrijd samen.