Minstens 48 mensen gearresteerd in Turkije voor plundering, beroving of oplichting van slachtoffers

Volgens bronnen werden ten minste 40 verdachten gearresteerd in de regio van Hatay en veiligheidsteams namen er negen vuurwapens, juwelen, bankkaarten, 11.000 dollar en 70.000 Turkse lira (ongeveer 3.700 dollar) in beslag.

Twee anderen werden gearresteerd nadat zij zich hadden voorgedaan als hulpverleners en hadden geprobeerd om zes vrachtwagens met voedsel te stelen voor slachtoffers.

In Istanboel werden ook zeker zes mensen gearresteerd nadat ze slachtoffers in Gaziantep zouden opgelicht hebben via de telefoon. Ook op andere plaatsen in het land werden mensen opgepakt voor onder meer diefstal en plunderingen.