Ze zwemt alles kapot dit weekend: Roos Vanotterdijk (18) tekent voor zevende én achtste Belgische record in Antwerpen

Roos Vanotterdijk blijft de Belgische records tijdens de Open Vlaamse zwemkampioenschappen in het Antwerpse Wezenbergbad opstapelen. Zondagmorgen tikte ze in de reeksen van de 50 meter rugslag aan in 28.06, enkele uren later voegde ze daar met 57.82 op de 100 meter vlinderslag nog een achtste Belgisch record in enkele dagen tijd aan toe.