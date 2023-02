Dressuuramazone Larissa Pauluis wint Grand Prix kür in Le Mans

Dressuuramazone Larissa Pauluis uit Eigenbrakel in het Franse Le Mans de Grand Prix Kür gewonnen met haar paard Flambeau. Pauluis is momenteel Belgisch kampioene.

In de Grand Prix werd Larissa Pauluis, ook op Flambeau, nog derde met een score van 71,870%. In de vrije kür kreeg de Belgisch kampioene, die deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio, de hoogste score van de jury.

Pauluis won met 77,670%. Daarmee scoorde ze beter dan enkele internationale toppers zoals de Nederlandse Marlies van Baalen (Habibi) en de Duitse Kathleen Kröncke (San Royal), die tweede en derde werden.