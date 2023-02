IN BEELD. Geen minuut gespeeld, maar bankzitter Thibaut Courtois viert samen met familie toch trots de wereldtitel voor clubs

Een zoveelste trofee erbij in de prijzenkast van Thibaut Courtois. Door een dijblessure kon de Limburger niet zelf tussen de palen staan in de finale op het WK voor Clubs in Marokko, maar vanop de bank zag hij Real Madrid wel winnen met 5-3 van Al-Hilal SFC.

Geen seconde heeft deed hij mee dit WK, maar dat belette de Rode Duivel niet om de titel toch stevig te vieren met zijn ploegmaats. In een wedstrijd met acht doelpunten blikte Real Madrid blikte met een vertimmerd elftal relatief makkelijk Al Hilal-SFC in. De finale eindigde op 5-3. Het is het vijfde WK voor Clubs voor Real in hun geschiedenis en daarmee worden ze nog wat steviger recordhouder. Eerste achtervolger FC Barcelona heeft drie titels.

Ook zijn familie was zaterdagavond afgezakt naar Marokko om de finale en titelviering bij te wonen in het Stade Moulay Abdallah in Rabat. Niet alleen zijn vriendin Mishel Gerzig, ook zoontje Nicolas en dochter Adriana gingen fier met hun papa mee op de foto.

