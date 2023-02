Meer informatie over man die aanslag wilde plegen op Miss België: opgepakte Peter C. was vergezeld door vrouw

De politie heeft gisteren omstreeks 17.30 uur Peter C. aangehouden in De Panne in verband met een plan om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Dat bevestigt het parket in een persbericht. De man was in het bezit van een handvuurwapen en in zijn wagen werd ook een vuurwapen en een kogelwerende vest aangetroffen. “Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van miss België dat even later in Plopsaland zou plaatsvinden”, klinkt het. De exacte beweegredenen van de man zijn nog onduidelijk. Hij was niet gekend bij politie- en veiligheidsdiensten.

De man in kwestie werd in 1976 geboren en werd zaterdag vergezeld door een vrouw met de Nederlandse nationaliteit. Het is momenteel nog niet duidelijk of zij op de hoogte was van zijn plannen. De twee personen zullen zondag of maandag voor de onderzoeksrechter verschijnen die zal beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

De verkiezing van Miss België werd zaterdagavond met een uur uitgesteld en de zaal werd ontruimd, zodat de politie een sweeping kon doen.

© BELGA

© BELGA

(sgg)