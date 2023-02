Unicum in Dallas: tennistalent Wu Yibing is eerste Chinese man ooit in een ATP-finale

Wu Yibing (ATP 97) heeft zich zaterdag ten koste van topreekshoofd Taylor Fritz (ATP 8) geplaatst voor de finale in het Amerikaanse Dallas (hardcourt/737.170 dollar). Hij is de eerste Chinese man die de eindstrijd haalt van een ATP-toernooi.

Wu zette zijn Amerikaanse tegenstander opzij met 6-7 (3/7), 7-5 en 6-4. Hij mag zondag om de titel spelen tegen een andere Amerikaan, John Isner (ATP 39), het vijfde reekshoofd. Het boomlange opslagkanon versloeg in de eerste halve finale zijn landgenoot J.J. Wolf (ATP 43) met 3-6, 7-5 en 7-6 (7/4).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 23-jarige Wu en de 37-jarige Isner speelden nog niet eerder tegen elkaar. Voor de Chinees wordt het dus zijn eerste ATP-finale, de Amerikaan werkt zijn 32e finale af.

Isner is zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Het Amerikaanse servicekanon voegde vrijdag nog maar eens een tennisrecord toe aan zijn indrukwekkende recordlijstje. Dit keer door als eerste speler ooit de kaap van de 500 gewonnen tiebreaks te overschrijden. Hij gaat in Dallas op zoek naar zijn zeventiende titel. De winnaar volgt op de erelijst in Dallas de Amerikaan Reilly Opelka op.