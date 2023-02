LeBron James geeft jonge fan het moment van haar leven: “Oh mijn God, de beste speler aller tijden in basketbal zit naast me!”

Een jonge fan was wel bijzonder euforisch dat James met het team meereisde voor de wedstrijd tegen Golden State Warriors. Haar reactie toen ze naast hem zat, was geld waard.

“Toen ik hoorde dat hij een voetblessure had, was ik verdrietig”, vertelde het meisje nadien aan ESPN-interviewer Lisa Salters. “We wisten niet of hij mee naar deze wedstrijd zou komen of niet. Toen hij naast mij kwam zitten, zag ik niet dat hij het was. Ik kon eerst alleen zijn schoenen zien. Toen ik opkeek en zag dat het LeBron James was, werd het gek in mijn hoofd. ‘Oh mijn God, de beste speler aller tijden in basketbal zit naast me!’ dacht ik.”

Alsof dat nog niet genoeg was, ontmoette de fan James na de wedstrijd ook nog eens voor samen een mooie foto te nemen. Voor wat het waard is: de LA Lakers - zonder James - wonnen nipt met 109-103.