B-Fast na berichten over geweld in Turkije: “Er zijn risico’s, maar situatie is onder controle”

De verkenningsfase van het Belgische B-Fast team zit erop en de opbouw van het veldhospitaal kan van start gaan. Dat verduidelijkte Buitenlandse Zaken tijdens een persmoment zondagochtend vanuit Turkije. Coördinator Bert Torfs benadrukte ook, in het kader van eerdere berichten over geweld tussen burgers, dat de situatie onder controle is en de veiligheid van onze hulpverleners topprioriteit is.

“Er zijn zeker risico’s, maar we hebben de situatie onder controle”, zei Bert Torfs, coördinator van B-Fast, zondagochtend tijdens een persmoment vanuit Turkije. Duitsland en Oostenrijk besloten om zaterdag hun hulpverlening tijdelijk stop te zetten omwille van een steeds moeilijkere veiligheidssituatie. Er zou sprake zijn van geweld tussen burgers. Zaterdagnamiddag besloten de Oostenrijkse reddingswerkers opnieuw te gaan helpen, mits bescherming van Turkse militairen. Het Duitse team trekt zich terug in het basiskamp, maar zegt wel nog te zullen uitrukken als er ergens iemand zeker gered kan worden.

Ondertussen zit de verkenningsfase voor ons B-Fast team erop en kan er gestart worden met de opbouw van het Belgisch veldhospitaal. “Eén van de taken van het verkenningsteam is een continue beoordeling op het terrein. Dat hebben zij samen gedaan met de ambassade”, zei Torfs. “We staan in contact met de Turkse en internationale partners. Op dit moment verbinden wij geen verdere conclusies aan wat er in het nieuws verschenen is. De situatie evolueert hier dag op dag. De veiligheid van onze mensen is onze topprioriteit. We mogen hen niet blootstellen aan een te groot risico. Maar wij zien dergelijke situaties geregeld in rampgebieden. Wij zijn het gewoon om in dergelijke omstandigheden te werken. Binnen de mate dat alles verantwoord blijft, natuurlijk”, zei hij.

“Het is belangrijk om te weten dat wij, reeds voor dit incident, veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Ik wil benadrukken dat dat incident waarover gesproken wordt, een lokaal incident was. Het is niet de regelmaat. 99 procent van de bevolking is maar wat blij, dat wij Belgen, maar ook andere teams, aanwezig zijn om hulp te verlenen. Er is zeker een risico, maar we hebben de zaak onder controle.”

Modulair veldhospitaal

Een eerste cargovlucht met de nodige materialen voor het Belgisch veldhospitaal is zaterdag in Turkije aangekomen. Aan boord van die cargovlucht zaten ook 40 teamleden die vooral de logistieke opbouw van het veldhospitaal op zich zullen nemen. “Zij komen uit verschillende departementen. Er zijn mensen van de civiele bescherming bij. Zij zullen instaan voor het rechttrekken van de tenten en het installeren van het ‘grote’ materiaal. Daarnaast zijn er ook mensen van Volksgezondheid en Defensie bij. Zij werken samen om het medische materiaal en de nodige specialisten te voorzien. Defensie heeft ook als bijkomende taak om de logistiek mee te organiseren en een veiligheidsassessment te doen”, zei Torfs. “We proberen zo snel mogelijk operationeel te zijn.”

Het is de bedoeling om het veldhospitaal modulair op te bouwen. Dat wil zeggen dat er al patiënten zullen behandeld worden voordat het volledige veldhospitaal recht staat. Het doel is om tegen eind volgende week het volledige hospitaal klaar te hebben. “In de regio zijn duizenden gewonden die nog geen hulpverlening gekregen hebben. België heeft hier dus een grote toegevoegde waarde.”

Uiteindelijk zal het de bedoeling zijn dat 80 Belgen tewerkgesteld zullen zijn in het veldhospitaal. En tot en met 17 februari zullen zij dagelijks bevoorraad worden door cargovluchten met een A400M van Defensie.

