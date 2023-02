AlphaTauri stelt F1-bolide voor tijdens New York Fashion Week

AlphaTauri stelt haar F1-bolide voor tijdens de New York Fashion Week — © AlphaTauri F1 team

Net als grote broer Red Bull heeft ook AlphaTauri haar ‘season launch’ voor het F1-seizoen 2023 in New York gehouden. AlphaTauri hield haar presentatie tijdens de ‘New York Fashion Week’, waarmee AlphaTauri uiteraard ook haar eigen kledingcollectie in de kijker wilde zetten.

Bij AlphaTauri bestaat het rijdersduo uit Yuki Tsunoda die aan zijn derde seizoen in de Formule 1 zal beginnen en nieuwkomer Nyck de Vries. De Nederlander dankt zijn racezitje aan zijn indrukwekkende invalbeurt tijdens de GP van Italië vorig jaar. De Vries moest toen bij Williams last minute invallen voor Alex Albon en finishte meteen in de punten.

AlphaTauri presenteerde naast haar nieuwe kledingcollectie ook de livery van haar nieuwe wagen, de AT04. Op de nieuwe wagen zelf is het nog wachten maar we kregen dus wel al de nieuwe livery van de wagen voor het seizoen 2023 te zien. Die bevat nog nadrukkelijker het AlphaTauri-logo maar met wat extra rode accenten om sponsor Orlen letterlijk in de verf te zetten.

Meer F1-nieuws:- Red Bull waarschuwt voor nieuwe Ferrari-motor: “Zij kunnen iets wat wij niet kunnen doen”- VIDEO: Formule E-piloot maakt zware crash nadat gaspedaal vast komt te zitten- F1-expert: “Verschillende rijders gaan het daardoor erg lastig krijgen”- In beeld: Red Bull stuurt haar nieuwe F1-bolide een eerste keer het circuit op- Actievoerders die tijdens Britse GP circuit van Silverstone bestormden schuldig bevonden: celstraffen dreigen- Overzicht: Alle belangrijke data voor het F1-seizoen 2023

(F1journaal.be)