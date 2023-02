Een middelvinger voor de dartsbobo’s: Luke Humphries gooit bizar gemiddelde nadat hij gepasseerd werd voor Premier League

Het eerste Players Championship van 2023 kon Luke Humphries niet winnen, maar de nummer vijf van de dartswereld gaf wel z’n visitekaartje af. ‘Cool Hand Luke’ gooide in een 6-1 zege tegen Luke Woodhouse liefst 119.15 gemiddeld (het wereldrecord is 123.53) en maakte het af met een finish van 150. Veel vreugde was er niet bij Humphries, die ondanks een fenomenaal 2022 - tot zijn verbazing - niet geselecteerd werd voor de Premier League. Een antwoord met de pijlen dat kan tellen.