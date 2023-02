Een Belgische dartsclash om van te smullen: Mario Vandenbogaerde gooit Dimitri Van den Bergh eruit met fantastische finish

Vandenbogaerde (PDC 78) versloeg onder meer de Engelsman Ross Smith (PDC 17) en, in de zestiende finales, Dimitri Van den Bergh (PDC 11). Die laatste ging met 6-5 voor de bijl, nadat hij eerst nog terugkwam na 3-5. In de beslissende leg noteerde Vandenbogaerde een 12-darter met een 121 uitworp, waarbij hij een gemiddelde van 104.34 lukte. In de achtste finale moest de West-Vlaming met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Callan Rydz (PDC 23).

Kim Huybrechts (PDC 31) zette in de zestiende finales de Engelsman en ex-wereldkampioen Robb Cross (PDC 6) met 6-4 aan de kant en dit met een gemiddelde van 100.32 per drie darts. Voor een plaats bij de laatste acht moest “The Hurricane” met het kleinste verschil, 6-5, het onderspit delven tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC 7).

De overwinning was voor de Engelsman Ryan Searle (PDC 15) die zijn landgenoot Jamie Hughes (PDC 56) met 8-4 het nakijken gaf.

Mike De Decker, Ronny Huybrechts en nieuwkomer op het hoogste niveau Robbie Knops moesten in de eerste ronde afhaken. Brian Raman strandde in de tweede ronde na 6-3 verlies tegen ‘s werelds nummer 1 Michael Smith.