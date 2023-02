Nieuwe Miss België Emilie Vansteenkiste draagt kroontje op aan overleden mama: “Zij heeft me gevormd tot de vrouw die ik ben”

Haar kaken doen zeer van het glimlachen, maar het deert haar niet. Emilie Vansteenkiste (21) heeft er een goede reden voor. Ze mag zich een jaar lang Miss België noemen. In het Proximus Theater in Plopsaland De Panne heeft ze het kroontje toegestopt gekregen, na een woelige start door de dreiging van een aanslag. Ze maakte meteen beloftes: “Ik ga jullie niet ontgoochelen”, stelt ze vastberaden.

“Heel zot is dit. Het dringt nog niet goed door. Ik ben supergelukkig.” Emilie Vansteenkiste zegt het met een brede glimlach terwijl ze op haar hoofd de fonkelende kroon balanceert. “Mijn kaken voelen stilaan stijf aan”, zegt ze met een knipoog richting organisatrice Darline Devos. Een jaar lang mag ze zichzelf Miss België noemen. Daarmee maakt een van de topfavorieten die rol waar. “Ik was eigenlijk niet zenuwachtig voor vanavond. Al had ik een aantal adrenalinekicks. Enkel op het einde werd ik wel nerveus.”

Organisatrice Darline Devos (rechts) zorgt dat haar kersverse miss meteen straalt. — © BELGA

Wanneer haar naam uitgeroepen wordt, slaat ze haar handen voor haar mond. En is ze toch even emotioneel. Maar meteen daarna blijkt ze een vrouw die sterk in haar schoenen staat: “Ik beloof het: ik ga jullie niet teleurstellen”, klinkt het overtuigend. “Ik zou heel graag de stem en het gezicht willen zijn voor mensen die zichzelf niet kunnen uiten. Ik wil veel goede doelen steunen, en mijn steentje bijdragen voor België.” Ze lonkt even naar Darline Devos. “En misschien ook naar Cambodia (waar Miss België het project Hope for Children heeft lopen, red.) gaan, dat zou ik heel graag willen.” (lacht)

Mama, de soulmate

Dat ze er zaterdagavond staat, dankt ze aan haar mama. Die heeft haar vorig jaar ingeschreven, maar kreeg ook het slechte nieuws dat ze pancreaskanker had. Met uitzaaiing, genezing was niet meer mogelijk. Ze overleed in 2022, maar twee maanden voor haar overlijden lieten moeder en dochter nog een tatoeage zetten. “Per semper con te”, vertelde ze tijdens de Miss België-reis in Egypte. In de show ontbrak ze ook niet. “Mijn mama was mijn beste vriendin, mijn soulmate”, vertelde ze daar. Het kroontje, dat is een extraatje, speciaal voor haar. “Mijn mama heeft me gevormd tot de vrouw die ik ben. Ik heb het grotendeels aan haar te danken. Ik ben superfier, en superfier op haar. Ik houd echt heel veel van haar.”

Grote liefde, vriend Jonas valt haar huilend in de armen. “Dat is waarom ik hem zo graag zie”, zegt Emilie. — © BELGA

Wie veel van haar houdt, is haar vriend, Jonas Lauwereys (24). Het duurt even voor hij het podium opgeraakt, maar als hij haar ziet, valt hij zijn vriendin om de armen. Met tranen in zijn ogen. “Hij is de huilbaby van ons twee”, zegt Emilie lachend. “Dat is zijn kantje, maar ook de reden waarom ik hem zo graag zie.”

Het was stressen voor de 24-jarige arts, die momenteel verder specialiseert in de geneeskunde, met de hoop om later hart- of maag-darmspecialist te kunnen worden. “Ze heeft zo haar best gedaan”, zegt hij. “Ze verdient de wereld. Ze heeft de laatste jaren zo veel meegemaakt. Financieel was ook het niet altijd makkelijk, maar voor haar deelname vond ze sponsors, ze organiseerde spaghettiavonden, gaf danslessen...”

© BELGA

Ze hebben elkaar 2,5 jaar geleden leren kennen. Emilie doet aan Latin Dance op de dansschool, waar hij les geeft. Wanneer hij zijn danspartner verliest, krijgt hij haar aan zijn zijde. Tweeëneenhalf jaar later zijn ze dolverliefd, en wonen ze samen met hun hondje. Maar ook de liefde voor Tiktok delen ze. Op een gezamenlijke account halen ze met hun filmpjes miljoenen views. De best bekeken video’s haalt er zelfs 26 miljoen. Intussen bereiken ze meer dan 550.000 volgers. “Dat is ontploft, we zijn daarvan verschoten”, zegt hij. “Het was corona, haar mama had kanker, onze danslessen vielen weg. We zochten iets om ons uit te leven. Zo is dat organisch gegroeid.”

Nu start haar drukke Miss-jaar. Hopelijk begint het vanaf zondag beter dan hoe het vorige Miss-jaar afgelopen was. Eerst was er de horrorcrash van Chayenne Van Aarle, de afscheidnemende schoonste van het land, die uiteindelijk met een mirakel ontsnapte aan erger. In de show is haar live-optreden ingewisseld voor beelden van haar videoclip voor haar nieuwe song Take my love, te zien op het grote scherm in het Proximus Theater.

Kussen van haar eerste en tweede eredame. — © BELGA

“Hard genoten”

Maar die show is pas om 21.30 uur van start gegaan. De reden: een terroristische dreiging. Een man uit Lommel had gedreigd een aanslag te plegen, maar de man kon een verdachte oppakken met wapens en een kogelvrij vest in zijn auto. Vlak voor de show zou starten, werd de zaal nog ontruimd voor de zoeking naar een wapen. Uiteindelijk heeft de organisatie groen licht gekregen, en hebben we dus een nieuwe Miss. “Vandaar hadden we repetitie, en dan die onverwachte wending”, zegt Emilie. “Maar toen ging de show zo snel voorbij. Ik heb er zo hard van genoten. Wat het resultaat ook zou zijn.”