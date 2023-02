Hoogvliegend object neergehaald boven Canada

“Ik heb opdracht gegeven om een ongeïdentificeerd object neer te schieten dat het Canadese luchtruim heeft geschonden”, schreef Trudeau op Twitter.

De Amerikaanse luchtruimbewaker NORAD liet eerder weten het object te monitoren. Om wat voor object het gaat is niet bekend.

Het bericht volgt een dag nadat de Amerikaanse president Joe Biden een ander hoogvliegend object boven de staat Alaska liet neerschieten. Het Amerikaanse leger liet zaterdag weten dat het nog altijd niet duidelijk is om wat voor object het ging. In een korte verklaring meldde het leger dat het onbekende object nog niet is gevonden in Amerikaanse wateren en dat het onderzoek nog loopt.