BNXT LEAGUE. Kangoeroes Mechelen laat zich in eigen huis verrassen door uitgekookt Luik

Kangoeroes Mechelen heeft zich op de 17de speeldag van de BetFirst BNXT League in de eigen Winketkaai laten verrassen door Luik. Na een nagelbijter verloren de Maneblussers met 84-85 van het team uit de Vurige Stede. Zondag is er nog de laatste wedstrijd van deze speeldag. Oostende ontvangt Antwerp Giants. De winnaar van dit duel fonkelt alleen aan de leiding.

Kangoeroes Mechelen, zonder Jonas Foerts (enkel), nam de beste start en liep na een 24-16 weg naar een 41-29 tussenstand en zat op rozen.

Luik liet niet begaan en knokte zich via Kevin Tumba en vooral Angel Rodriguez en na een 2-10 tussenspurt terug in de partij: 43-39.

De tweede helft bracht veel spanning. Wen Mukubu was sterk bij de Maneblussers en kreeg steun van DeAndre Davis. Luik kwam bij 45-46 wel op voorsprong. Na drie kwarts fonkelde er een 65-63 tussenstand in het voordeel van Kangoeroes Mechelen op het scorebord.

In het laatste kwart nam de Waalse ploeg wel afstand. Jamelle Haggins en Angel Rodriguez hielden de Luikse ploeg dan ook op voorsprong. Luik domineerde tevens de rebound (27-36) en realiseerde na een thriller een nipte zege on the road. Voor Kangoeroes Mechelen meteen de zevende nederlaag van het seizoen. Luik laat met een vijfde zege de rode lantaarn opnieuw aan Brussels over.

Kangoeroes Mechelen-Luik 84-85

Kwarts: 24-16, 19-23, 22-24, 19-22

Kangoeroes Mechelen: Davis 19, Loubry 12, Van Buggenhout 8, Mukubu 17, Aririguzoh 8, Harris 9, Mennes 0, Palinckx 11, Kotrulja 0, Tshimanga 0

Luik : Rodriguez 31, Hagins 15, Lemaire 4, Tumba 8, John Junior 5, Noterman 7, Bogaerts 8, Cambo 7