Drama in West-Vlaamse Ledegem: Doelman van Winkel Sport B stopt strafschop, wordt onwel en sterft

Het ongeloof is groot en het verdriet immens bij de West-Vlaamse amateurclub Winkel Sint-Eloois. De club speelt in eerste nationale maar heeft ook een B-ploeg in tweede provinciale. Allemaal jonge vrienden uit de gemeente die al van bij de prille jeugd samen spelen. Zaterdagavond ontving de ploeg om 18 uur Westrozebeke. Na 45 minuten was de stand 2-1 en na een kwartiertje in de tweede helft was er een strafschop voor de bezoekers. Thuisdoelman Arne Espeel stopte de strafschop van Mohammed El Baghdadi en riep nog yes toen hij plots weer tegen de vlakte ging. Hij lag te schudden en niemand wist goed wat er gebeurde. Toen Espeel bleef liggen zag men de ernst van de situatie en werden hem de eerste zorgen toegediend. De hulpdiensten kwamen ook ter plaatse en deden alles wat mogelijk was met onder andere een defibrillator maar de hulp mocht niet baten. Op weg naar het ziekenhuis overleed de jonge doelman.

Zijn jongere broer Aaron (20) zat na een blessure voor het eerst in weken weer op de bank en zag alles voor zijn ogen gebeuren.

“Dit is een ramp en een schok voor iedereen”, aldus Patrick Rotsaert, sportief manager van Winkel.

“Arne was al heel zijn leven bij de club en was enorm geliefd. Het was een fantastisch sympathieke jongen, altijd goed gezind en bereid om te helpen. Dit is werkelijk een zware klap. In de eerste plaats voor zijn familie en ook onze hele club.”

Uiteraard werd de match stopgezet.