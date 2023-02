Een eerste basisplaats voor Thorgan Hazard, een pareltje van Bakayoko en een goal van Fabio Silva: PSV haalt zwaar uit tegen hekkensluiter Groningen

PSV heeft zaterdagavond moeiteloos de maat genomen van Groningen. In eigen stadion haalde de club het Eindhoven zwaar uit, het werd 6-0. In die spektakelrijke zege viel er heel wat te beleven.

Na twee eerdere invalbeurten mocht Thorgan Hazard voor het eerst in de basis starten bij PSV. Goed voor een goal of assist was de Rode Duivel deze keer niet. Bij de rust werd hij naar de kant gehaald voor Guus Til.

Tot dan toe was er nog maar één keer gescoord in het Philips Stadion. Luuk de Jong had iets voor het half uur raak getroffen op assist van Xavi Simons. Voor de Nederlander was het zijn eerste competitiegoal sinds begin november.

Diezelfde Simons verdubbelde meteen na rust de score. Voor de nog maar 19-jarige Simons al zijn tiende competitiedoelpunt. Daarna liep de score uiteindelijk nog op tot 6-0. De vierde Eindhovense treffer kwam op naam van Johan Bakayoko. De Jonge Duivel, in januari nog in de belangstelling van PSG, bedankte coach Ruud van Niselrooij voor zijn nieuwe basisplaats met een fraai doelpunt.

En ook de 5-0 werd gescoord door een oude bekende. Fabio Silva (ex-Anderlecht) mocht opnieuw invallen bij PSV en heeft in zijn tweede wedstrijd zijn eerste goal beet.

PSV doet voorlopig haasje-over met Ajax in de rangschikking van de Eredivisie en is nu derde met 42 punten. Het volgt op twee punten van leider AZ, dat vrijdag met een forfaitscore won van Excelsior. Feyenoord (43 punten) en Ajax (40) komen zondag nog in actie.