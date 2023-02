5-3! Real Madrid wint WK voor clubs na doelpuntenfestijn met acht goals tegen Al Hilal

Real Madrid heeft zaterdagavond voor de vijfde keer in haar geschiedenis het WK voor clubs gewonnen. In een geanimeerde en doelpuntenrijke finale tegen het Saoedi-Arabische Al-Hilal haalden de Madrilenen het met 5-3. Thibaut Courtois en Eden Hazard moesten met een blessure verstek geven.

De wedstrijd leek al snel in een definitieve plooi te liggen, want halverwege de eerste helft stond het al 2-0 voor Real na goals van Vinicius en Valverde. Maar Al Hilal was niet van plan om zomaar een bijrol te vertolken in deze finale. Na een doelpunt van Maréga zaten ze weer in de match en werd er met een 2-1 stand richting kleedkamers getrokken.

Na de pauze besloot de Koninklijke een versnelling hoger te schakelen. In vier minuten tijd ging het van 2-1 naar 4-1. Doelpuntenmakers van dienst: de onvermijdelijke Benzema en opnieuw Valverde. Voor de Uruguayaan al zijn tiende goal van het seizoen. Hij ontpopt zich onder coach Carlo Ancelotti tot een echte doelpuntenmaker.

© AFP

Toch gaf Al Hilal zich nog niet gewonnen, want even later scoorde Luciano Vietto het tweede Saoedische doelpunt van de avond. Maar opnieuw sloeg Real terug. Nu achtte Vinicius zijn moment om net als Valverde het leer een tweede keer tegen de netten te schieten: 5-2.

Wat Vinicius kan, kan ik ook, dacht Vietto. En weer was het raak voor Al Hilal: 5-3. Daarna haalden beide partijen de voet van het gaspedaal en werd er niet meer gescoord in wat een spectaculaire finale was.

Real wint zo voor het eerst sinds 2018 nog eens het WK voor clubs, de vijfde keer al in de geschiedenis van de trofee. Op de erelijst volgt het Chelsea op. Het is al van 2012 met het Braziliaanse Corinthians geleden dat een niet-Europese club het WK voor clubs wist te winnen.