Het ingewikkelde leven van een wielerprof: Lindsay De Vylder (7de op EK omnium) trouwt vrijdag en vertrekt meteen naar Indonesië

Het zijn drukke tijden voor Lindsay De Vylder (27). De pistier werd op het EK baanwielrennen zevende in het omnium, trouwt vrijdag met Jenifer en vertrekt een paar dagen later naar het Indonesische Jakarta om er de Nations Cup te rijden.

Lindsay De Vylder had gemengde gevoelens bij zijn zevende plaats in het omnium. In de eerste discipline, de scratch, werd hij achtste. Zeven renners konden wat voorsprong nemen, achter hen won De Vylder de sprint voor de achtste plaats. In de temporace kon hij maar één punt sprokkelen en werd hij elfde. In de afvalling eindigde hij als zevende. Hij startte de afsluitende puntenkoers als achtste. Daarin sprokkelde hij in het tweede deel van de race enkele punten en een bonusronde maar verder dan plaats zeven kwam hij niet. “Ik heb mee kunnen koersen, in mijn vorige omniums moest ik de wedstrijd nog ondergaan”, vertelde de prof van Flanders-Baloise. “Maar in de eerste twee nummers heb ik domme fouten gemaakt, moest ik meer mijn plaats opeisen vooraan. Ik zat te veel tussen de mindere renners en moest te vaak gaten dichten. Maar ik heb in de ploegkoers toch een beetje kunnen tonen wat ik kan.”

De Fransman Benjamin Thomas pakte de Europese titel, voor de Italiaan Simone Consonni en de Brit William Perrett. “Het was een hoogstaande wedstrijd, je merkt dat de kwalificatie voor de Olympische Spelen begonnen is.”

Zijn EK zit erop. Zondag wordt de ploegkoers gereden maar bondscoaches Tim Carswell en Kenny De Ketele kozen voor het duo Fabio Van den Bossche-Robbe Ghys. Zij pakten vorig jaar brons op het EK in München. “Jammer, ik had heel graag gereden. In mijn laatste twee ploegkoersen op een kampioenschap, pakte ik telkens een medaille (EK-zilver in 2021 met Kenny De Ketele en WK-brons vorig jaar met Fabio Van den Bossche, red.). De ploegkoers is toch mijn nummer. Ik hoop dat Fabio en Robbe het goed doen, maar niet te goed (lacht). We strijden met vier (met ook Jules Hesters, red.) voor twee plaatsen. Uiteraard hoop ik erbij te zijn op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.”

Nations Cup

De Vylder zit in de selectie voor de Nations Cup in het Indonesische Jakarta (23-26 februari) waar hij voor België punten moet sprokkelen voor die Spelen. “Ik zal met Hesters de ploegkoers rijden en wellicht ook het omnium. Maar ik vertrek wel iets later, want ik moet eerst trouwen.”

Vrijdag stapt hij in het huwelijk met Jenifer Heyse. Het koppel heeft al een dochtertje Louise (1,5 jaar). “Het leek ideaal om te trouwen net na het EK. We legden de datum, 17 februari, vast. Tot plots de kalender van de Nations Cup werd vrijgegeven. Maar kom, ik moet pas op maandag vertrekken. Voor een renner is het niet simpel om een trouwdatum vast te leggen, zeker als die zoals ik ook actief is in de winter (De Vylder won met Ghys de Gentse Zesdaagse, red.). Maar het is gelukt, het wordt een mooie dag.”