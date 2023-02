Onze reporter ziet zaal Miss België ontruimd worden: “Er was sprake van explosieven”

De Panne

Een man heeft gedreigd om een aanslag te plegen tijdens de Miss België-verkiezing zaterdagavond in het Proximus Theater in De Panne. De politie nam de dreiging heel ernstig en een massale politiemacht was vanaf de middag aanwezig op het terrein. “Er was veel politie aanwezig en er was sprake van explosieven”, zo vertelt onze reporter ter plaatse.