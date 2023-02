Derde EK-medaille voor België! Shari Bossuyt verrast met zilver in puntenkoers: “Ik was de beste, niet slimste”

Shari Bossuyt (22) pakte op het EK baanwielrennen zilver in de puntenkoers. Het is de derde medaille voor België. Lotte Kopecky won eerder al goud in de afvalling en brons in het omnium. Zondag rijdt Bossuyt met Kopecky nog de ploegkoers.

Bossuyt reed een prima wedstrijd. Ze was de motor van de vier rensters die een bonusronde pakte en won ook de slotspurt voor dubbele punten. Alleen de Noorse Anita Stenberg deed beter. Die profiteerde vooral van het werk van Bossuyt. “Ze nam niet over maar als er punten konden gepakt worden, snelde ze wel naar voor”, vertelde de West-Vlaamse. “Dit is niet mijn manier van koersen, blijkbaar wel die van haar. Ik was misschien wel de sterkste, maar niet de slimste. In het begin kon ik niet meedoen met de sprints, het ging heel hard. Maar net voor halfweg had ik door dat veel rensters al op hun tandvlees zaten. En ik voelde mij nog goed dus ging ik ervoor. Dat ik dit nu al kon, heeft mij toch een beetje verbaasd.”

Bossuyt brak net voor Nieuwjaar haar sleutelbeen. “De voorbereiding verliep niet ideaal, maar op training heb ik heel hard gewerkt en mijn blokken gedaan. Ik heb nog niet de topvorm te pakken maar toch behaal ik hier zilver. Dat betekent dat ik weer een stap vooruit heb gezet en dat belooft voor de toekomst.”

Vleugels met de regenboogtrui

Na een pak medailles bij de jeugd is dit zilver voor Bossuyt de eerste individuele medaille op een groot kampioenschap bij de profs. Vorig jaar werd ze met Lotte Kopecky wel wereldkampioene in de ploegkoers. Zondag gaat het duo voor Europese titel. “We zullen zeker geviseerd worden, maar ik die regenboogtrui zal hopelijk vleugels geven”, zegt de vriendin van Gerben Thijssen. “Kenny De Ketele zal ook opnieuw een plannetje bedenken. En Lotte is ijzersterk, dat heeft ze deze week al bewezen. Die puntenkoers zal er ook voor zorgen dat ik zondag sterker ben. Ik heb nog maar weinig competitie gehad, ik had zo’n wedstrijd op topniveau nodig. Ik denk dat we er klaar voor zijn, ook al haal ik wellicht dat niveau van vorig jaar op het WK nog niet.”